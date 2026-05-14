実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が13日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に水曜MCとして生出演。コメント欄を読んで自身の意見を変える場面があった。この日はAIが司法の分野においてどこまで影響力を持てるのか、AI裁判官はアリかナシかについて議論した。「コメント見て“えん罪増えそう”って、確かにって思ったんで意見変えます」と切りだしたひろゆき。「日本って有罪率99パーセント、（AI