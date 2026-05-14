茂木敏充外務大臣は14日、アメリカとイランの関係悪化に伴い事実上の封鎖が続くホルムズ海峡で、日本関係船舶の1隻が新たに通過したことについて会見を開いた。【映像】「通航料は支払っておりません」茂木大臣が断言する瞬間茂木大臣は「本日ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶が、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に退避をしました。4名の日本人乗組員が乗船している当該船舶が、現在日本に向けて航行を行っているとこ