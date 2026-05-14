NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。西武は山村崇嘉選手の登録を抹消しました。山村選手は4月17日の日本ハム戦で今季初ホームランを記録。5月は代打での起用が多く、ここまで16試合に出場し、打率.205、1本塁打、5打点を記録しています。