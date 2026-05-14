お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）の妻でタレントの渡辺満里奈（55）が10日、自身のブログを更新。長男（18）からのプレゼントを披露した。【写真】「これはうれしい!!」長男が初バイトの給料で買ってくれたプレゼント渡辺は「Happy Mother's Day！」と題し、「長男が初めてのバイト代で買ってくれたカーネーション」と報告。鮮やかな赤が一際目を引くカーネーションの写真を添え、「赤がまぶしい！子どもはあっっっと