◇ナ・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に今季4度目の投手専念で先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。11日（同12日）の同カードから戦列に復帰したムーキー・ベッツ内野手（33）は復帰後初本塁打を放つなど、攻守で大谷の好投をアシストした