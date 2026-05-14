音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が14日、自身のインスタグラムを更新。具材がたっぷり入った手作り弁当を披露した。【写真】作り置きおかずを活用した“具材たっぷり”手作り弁当を披露した高島彩この日高島は、手作りの「そぼろ弁当」を披露。ほうれん草で仕切られた白米の上にはたっぷりの鶏そぼろと炒り卵が敷き詰められており、色鮮やかに仕上がっている。おかずは「鳥つくね