美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、がん闘病についてつづった。高須氏は「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている。戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった」と報告。その上で「癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた」とし「今日からかっちゃん主導の攻撃的緩和ケア