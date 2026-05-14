名古屋金城ふ頭アリーナの天井から落下した断熱材＝13日、名古屋市（同市提供）名古屋市は14日までに、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会でスカッシュ会場となる名古屋金城ふ頭アリーナ（同市）の天井から、断熱材の一部が落下したと発表した。けが人はいない。市は修理が終わるまで施設の利用を停止。アリーナで今月14〜17日に開催予定だったスカッシュのテスト大会が中止された。市によると、断熱材は地上約17メートルの屋根