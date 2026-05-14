◇ナ・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点8奪三振と好投し、3勝目をマーク。防御率0・82でメジャートップに立った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の打撃不振が与える投球への影響について語った。大谷は今季は2度目の右肘手術を乗り越え、開幕から先発ローテーション