神奈川県警は14日までに、川崎市の路上で女性からバッグを奪おうとしたとして、強盗未遂容疑で住所不定、無職山内政孝容疑者（46）を再逮捕した。女性はバイクで引きずられたが、未遂に終わった。2月以降、川崎市内で似た手口による被害が9件確認されており、山内容疑者がひったくりを繰り返していたとみて県警が捜査を進める。再逮捕容疑は3月24日、川崎市高津区の路上で女性会社員（51）からバッグを強奪しようとした疑い。