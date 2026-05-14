先ほど終了した米中首脳会談の中で習近平国家主席は台湾問題について、「中米間できちんと処理できなければ非常に危険だ」と警告しました。【映像】米中首脳会談の様子国営新華社通信によりますと、習主席は台湾問題を「中米関係において最も重要な問題だ」と述べたうえで、「きちんと処理すれば両国関係は安定を保つことができる」と強調しました。一方「きちんと処理できなければ両国関係は衝突し、中米を非常に危険な境地