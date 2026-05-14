【モデルプレス＝2026/05/14】女優の長谷川京子が5月14日、自身のInstagramを更新。鶏料理がメインの弁当の写真を公開し、話題となっている。【写真】47歳女優「鶏肉に味が絡んでて美味しそう」卵そぼろ・きんぴらなど色鮮やかなわっぱ弁当◆長谷川京子、わっぱ弁当公開長谷川は「おはようございます」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振ったたっぷりの鶏肉、卵のそぼろ、牛蒡と人参のキンピラ、ほうれん草の胡麻和え、ミニトマ