【モデルプレス＝2026/05/14】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。マカオ編」（ABEMA）に出演していた妹の森元莉那との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美女インフルエンサー「食べてるときの顔がそっくり」美人妹との“激似”ショット◆流那、妹とのラーメンショット公開流那は