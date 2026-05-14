れいわ新選組の前衆院議員・八幡愛氏が2026年5月13日に配信された、フリーアナウンサーの吉田照美がMCを務めるYouTube配信番組『吉田照美のホントコ』に出演し、高市早苗政権の動きについて言及した。1％であれば6か月ほどで対応ができる？番組中、消費税減税について、2月の衆院選では「悲願」とまで口にしていたものの、いっこうに進まない現状に話が及ぶ。とくに、レジシステムの改修に1年ほど時間がかかるとされていることに、