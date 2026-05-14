【小林至教授のマネーボールQ&A】#24【前回を読む】楽天は“格安”、12球団監督の年俸はこうして決まる…出来高、日米待遇格差まで丸っと解説【Q】12日に発表された、DeNAの正捕手・山本祐大と、ソフトバンク尾形崇斗・井上朋也の電撃トレード。4月12日には日本ハムの杉浦稔大が中日に金銭トレードで移籍しました。トレードはどのような流れで話が持ち上がるのでしょうか？【A】正捕手を放出したDeNAには驚きましたが、一方で