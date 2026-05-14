住友化学は後場急上昇している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２兆３６００億円（前期比１．４％増）、最終利益予想は７００億円（同１４．９％増）とした。年間配当予想は中間・期末各８円の合計１６円（前期実績は１３円５０銭）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。 海外農薬を中心に拡販するアグロ＆ライフ