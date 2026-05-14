ＪＴが続伸し上場来高値を更新。大和証券は１３日、同社株の目標株価を６６００円から７３００円に引き上げた。投資判断は「２（アウトパフォーム）」を継続した。第１四半期（１～３月）の調整後営業利益は３１５５億円（前年同期比２３％増）と大幅増益で着地し、同証券予想を上回った。たばこ事業のプライシング効果などが寄与した。２６年１２月期の会社計画は据え置かれたものの、同証券では上振れが十分可能と