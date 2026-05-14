女優の白鳥玉季（16）が14日、都内で第9回黒髪大賞授賞式に出席した。「あんず油」で知られる化粧品メーカー「柳家本店」が「今、最も黒髪の似合う人」を表彰する賞。「黒髪」「ピュア」「元気」の3つの条件を満たす著名人の中から選出している。昨年は女優の林芽亜里（20）が大賞を受賞した。今年は大賞を白鳥が、特別賞を今年、現役を引退したスピードスケート女子五輪日本代表の高木美帆さん（31）が受賞した。大賞を受