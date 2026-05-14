今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）が初めて取材対応した。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんを患っていたことを公表。5年9カ月の闘病生活で、7回の手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けながら全国ツアーや東京ドーム公演などで舞台上に立ち続