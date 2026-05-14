「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷翔平投手の７回無失点の好投で連敗を４で止めた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、「打者を支配していた」と称賛を惜しまなかった。そして今後の二刀流について「もちろん彼が打線に入っているのは常にいいことだ。でも今回は理由があってこの判断をしている」と明かした。初回こそピンチを招いたが無失点で切り抜けると、二回以降は圧巻投球。「直