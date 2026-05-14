【空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）】 9月17日 発売予定 価格： 通常版 8,800円 Nintendo Switch 2 Edition 8,950円 ウロボロスBOX 13,860円 デジタルデラックス版 12,650円 「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」Nintendo Switch 2 Edition パッケージ 日本ファルコムは、9月17日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nint