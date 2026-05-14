本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投げ、4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームは4-0で勝利し、3勝目を挙げた。米中継に愛犬デコピンが映り、ファンをくぎ付けにしている。4-0の6回2死一塁。マウンド上の大谷が突如、球審に何かをアピールした。靴紐がほどけてしまったようだ。結び直す様子が中継されると、靴ベロに愛犬デコ