TENTIAL（325A、東証グロース市場、テンシャル）は、「健康維持など高付加価値の機能性寝衣が柱。寝具・サンダルも」（会社四季報特色欄）とされる。業績欄の見出しは【増額】。【こちらも】エムスリー、収益回復基調も株価f下落アナリストは強気維持昨年2月末に上場。公開価格2000円に対し、初値2600円で生まれた。上場後初の今26年8月期は変則7カ月決算。「売上高280億4600万円、営業利益30億2000万円」計画で始まり、中間