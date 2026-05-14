「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、数々の人気アトラクションから夏イベントまで盛りだくさんの「RIDE ON SUMMER’26」を開催。夏期間中、1日を通して楽しめる『エヴァンゲリオン』体験や、世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」を楽しめるだけではなく、2026年はヨーロッパの街並みに囲まれて過ごす特別なリゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグー