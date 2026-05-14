ロックバンド、サカナクションが14日、公式Xを更新。2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」がSpotify（スポティファイ）トップ50でランキング1位になったことを報告した。バンド公式Xは「サカナクション『夜の踊り子』Spotify Top50にて1位！」と報告。「時代を越えて、今またこの曲が多くの方に届いていることを嬉しく思います。プレイリストを保存して、そのほかの楽曲もお楽しみください」と投げかけた。さらに同日「オリコン