おじいちゃんがおうちに遊びに来てくれた時のわんちゃんたちの光景が、1万再生を超えて笑顔を届けています。 大好きなおじいちゃんと会えた嬉しさをそれぞれの方法で表現するわんちゃんたちの姿には、「こんなに喜んでくれたら、おじいちゃんも嬉しいでしょうね」「ふたりとも大歓迎ですね」と温かいコメントが寄せられています。 【動画：おじいちゃんが『家に遊びに来た』結果→犬たちが大喜びして…個性あふれる『熱烈大