パリ・サンジェルマン（PSG）が、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に興味を持っているようだ。昨季のチャンピオンズリーグ（CL）を制して、今季も決勝戦に勝ち進んだPSG。しかし、純粋なセンターフォワードが不在となっていることに加えて、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスを今夏に放出する構えだという。『ESPN』によれば、PSGはまずアトレティコへオファーを提示し、獲得の可