ワンダ・ナラとのお騒がせ婚から、現在は泥沼離婚裁判に発展するなど、何かと私生活が騒がしいFWマウロ・イカルディ。そのことが大きなマイナス要因となり、イカルディには批判の声が寄せられることもある。しかし、今でもセンターフォワードとしての実力は高い。2023年からはトルコの名門ガラタサライでプレイしているが、今季も国内リーグで14ゴールを記録。これはチームトップとなる15ゴールを奪ったFWヴィクター・オシムヘンと