八百長行為だとすれば大胆すぎる行動だが、果たして。現在パナマ国内リーグで注目を集めているのが、今月3日に行われたパナマ国内リーグ第16節のアリアンサFCパナマ対スポルティング・サン・ミゲリートで起きた後半アディショナルタイムのプレイだ。2-2の同点で迎えた後半アディショナルタイム、アリアンサのDFジェイソン・オルテガが左サイドからクロスを上げると、これをスポルティング・サン・ミゲリートGKホセ・カルデロンがキ