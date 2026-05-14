1編成ごとに異なるデザインに阪神電鉄は2026年5月14日、急行用の9300系電車の外装デザインを今秋から順次変更すると発表しました。【画像】これが急行用9300系電車の新しい外装デザインです9300系は2001年3月に登場した車両で、クロスシートを採用。3編成18両が活躍しています。現在は車体の上部が「プレストオレンジ」、下部は「シルキーベージュ」のツートンカラーです。新たな外装デザインは、2027年春導入予定の新型急行