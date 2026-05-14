予算は増えたけど…「5年で終わり」の可能性？日本政府は2026年4月27日、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画からなるいわゆる「安保関連3文書」の改定に向けた有識者会議を開催しました。安保関連3文書は2022年に閣議決定されたばかりですが、安全保障環境の変化を受けて、わずか4年ほどでの改定となる見通しです。【防衛省が熱視線!?】日本が生んだ「無人重機」を写真で見る（画像）この安保関連3文書の改定に関