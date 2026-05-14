酒田市の夜を不安に陥れた放火犯と思われる男（２３）を、警察が逮捕したと発表しました。男は容疑を認めています。 【画像】火災発生時の現場 建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町二丁目に住む無職の男（２３）です。 警察によりますと、男は先月６日、酒田市東泉町二丁目にある８９歳の男性の家の敷地内にある物置小屋に侵入し火を放った疑いが持たれています。 小屋はおよそ５平方メӦ