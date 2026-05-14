金沢市の公園では、およそ1800本の色鮮やかなバラが例年より早い見頃を迎えています。甘い香りに包まれた園内は多くの人でにぎわっていました。金沢市富樫にある金沢南総合運動公園には、173種類およそ1800本のバラが植えられていて、いま見頃を迎えています。園内には赤やピンクの大輪の花が咲き誇り、辺りには豊かな香りが広がっていました。今年は暖かい日が続いたことから、例年より早めに見ごろを迎えているということです。