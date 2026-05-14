元宝塚歌劇星組トップスターで女優の瀬戸内美八が１４日、大阪市内で朗読歌劇「心中・恋の大和路」取材会に出席した。１９７９年に宝塚バウホールで瀬戸内主演で初演。その後、何度も再演を重ねてきた名作が、朗読劇としてよみがえる。稽古はまだ始まっていないとしながらも「耳から聞いたお客様が、リアルに見る演劇よりももっと大きな空想をしながら見ていただけたらいいなと、すごく今は思っているんです」とほほ笑んだ。