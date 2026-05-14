【北京＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席は１４日、中国・北京の世界遺産「天壇公園」を散策した。トランプ氏は散策中、米国の同行記者団から習氏と台湾問題について協議したか尋ねられたが、答えなかった。習氏との記念撮影の際には、「中国は美しい」とも語った。