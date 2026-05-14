13日の参議院決算委員会において、国民民主党の山田吉彦議員が質問を行う背後で、参政党の梅村みずほ議員が見せた“ある行動”がSNS上で注目を集めている。【映像】バズった梅村氏の「スポイト戦略」（アップ映像）映像では、梅村議員が手元のアイスティーにシロップを投入。氷とストローが当たる「カラカラカラ〜」という音を響かせながらかき混ぜる様子が映し出された。続いて梅村議員は、ストローの上の穴を指で塞いで中