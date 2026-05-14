◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル最強）連敗ストップを目指す楽天が序盤から主導権を握った。初回に無死一、三塁でジェリーから辰己の左犠飛で先制。３回は１死二、三塁から太田が中前へ２点適時打を放って、リードを広げた。打線は５回までに１１安打と活発。５連敗中と苦しんできたチームが奮起している。投げては先発したウレーニャが５回まで無失点投球。中５日で登板している助っ人右腕が好投を続