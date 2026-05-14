お笑いコンビ、平成ノブシコブシの吉村崇（45）が14日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。タモリのすごさを語った。吉村が進行役として出演するNHK「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？」についてトーク。パーソナリティーの玉川徹氏から「タモリさんってどんな人なんですか？」と聞かれると、「タモリさんは達人です。僕がどういう形で行っても、すべて返せるというか」と語った。また