メーガン妃はサセックス一家の「実質的な稼ぎ手」であり、ヘンリー王子は収入が少なく、現在の家計は「厳しい」と関係者が語った。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１３日、報じた。メーガン妃は、最近パートナーであるネットフリックスとの提携を解消した後、自身のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」の拡大に注力していると妃の知人は語っている。一方、夫のヘンリー王子は主に慈善活動に専念しているが、