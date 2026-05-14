【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの王林が5月14日、ABCテレビ「これ余談なんですけど…」（毎週水曜よる11時10分〜）に出演。地元での噂話について語った。【写真】27歳元アイドル「美女オーラ全開」美脚スラリのミニワンピ姿◆王林、テレビ出演増え「元カレが増えた」この日の放送では、地方出身の芸能人が登場し“地元あるある”についてトークを展開。王林は「テレビに出るようになってから元カレが増えたんですよ」と切り