【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「ふっくらしてて美味しそう」大ぶり鮭乗った2人分の弁当◆飯田圭織、子ども2人への鮭弁当公開飯田は「木曜日のお弁当」「定番の鮭弁当 お仕事行って来ます」とコメントを添え、サイズの違う2つのわっぱ弁当の写真を投稿。胡麻をふったご飯、焼き鮭、ゆで卵、ブロ