【モデルプレス＝2026/05/14】女優のともさかりえが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題となっている。【写真】46歳美人女優「ご飯が進みそう」炒め物＆冷凍ご飯並ぶ“適当ランチ”◆ともさかりえ「適当ランチ」公開ともさかは「あるもので適当ランチ」とコメントを添え、家にあるもので作ったという昼食の写真を投稿。豚肉と玉ねぎとニラの甘辛炒めと冷凍ご飯の並ぶ食卓を披露した。◆ともさ