ブルボンは、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいが楽しめる“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日から期間限定で新発売する。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで取り扱う。いずれもオープン価格。【ブルボン メロンフェア商品の画像はこちら】◆アルフォート北海道メロン内容量:126g(個装紙込み)賞味期限:9カ月北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと香ばしく焼きあげた全粒粉