【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの矢野未希子が5月13日までに、自身のInstagramを更新。そら豆料理を披露した。【写真】39歳美人モデル「鮮やかな緑で美しい」土鍋で炊いたふっくらそら豆ご飯◆矢野未希子、そら豆ご飯公開矢野は「夫の実家のそら豆で今夜はそら豆ごはんいただきます」とつづり、たくさんのそら豆が並ぶショットを投稿。調理をしている横に黒の愛猫が寝ており「ちっちゃい怪獣に食べられそう」と記したショット