岡山大学 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科博士課程３年（国費留学生）のShine Shane Naingさん（ミャンマー）と環境生命自然科学学域の宮竹貴久教授らは5月12日、カフェインが穀類などの害虫・クヌストモドキの寿命や成長に負の影響を及ぼすことが分かったと発表しました。これまでの研究で、ハエが高濃度のカフェインを飲むと死ぬことが分かっていて、害虫管理の新たな手段として応用が期待されるとしています