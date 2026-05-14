１３日、発表会で発言する新華社の傅華（ふ・か）社長。（カイロ＝新華社記者／辛夢晨）【新華社カイロ5月14日】エジプト・カイロで13日、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシップ大会と新華社が編集した「習近平（しゅう・きんぺい）指導下の中国統治」（原題「新時代治国理政紀実」）第1巻アラビア語版の発表会が行われた。中国とアラブ諸国からメディアやシンクタンク、政