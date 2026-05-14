高須クリニックの高須克弥院長（81）が14日、自身のXを更新。以前より全身がんを公表している高須氏だが、現状を伝えた。【写真あり】全身がん公表の高須克弥氏「もはや打つ手なし」写真を添えて「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている。戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった。癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた。今日か