トレードでソフトバンクからDeNAに移籍した尾形崇斗投手（27）と井上朋也内野手（23）が14日、横浜市の球団事務所で入団会見に臨んだ。尾形は「チームにうまくフィットできるように頑張っていく」と意気込み、井上朋は「すさまじい打線に食い込めるようにやっていきたい」と抱負を述べた。背番号は尾形が36、井上朋は40。尾形は剛速球を武器にこれまで救援を担ってきた。新天地では先発の一角として期待がかかるとあって「初め