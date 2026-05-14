自民党の麻生太郎副総裁は14日、皇族数の確保策をめぐり中道改革連合がまとめた党の見解について「我が党をはじめ多くの政党と基本的な認識が一致している」と評価した。自身が率いる志公会（麻生派）の会合で発言した。出席者によると麻生氏は会合の冒頭、「安定的な皇位継承について、唯一、党としての見解が保留となっていた中道改革連合がようやく取りまとめに至った」と述べた。中道がまとめた見解は、政府の有識者会議が示し