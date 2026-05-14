「どうやって乗ったの？？」 【動画】そろりそろり… “登頂”の決定的瞬間はこちらそんな驚きのひと言が添えられた写真が、1万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、エアコンと天井のわずかな隙間にすっぽりと収まった猫の「シャロン」ちゃん（生後5カ月・女の子）。お顔と尻尾をひょっこり出して、飼い主さんのことをじっと見下ろしています。猫は高い場所を好むとはいえ、エアコンガードをものとも